«Барселона» официально объявила о трансфере Левандовски
- AP
Контракт с польским футболистом рассчитан на четыре года, говорится на официальном сайте клуба. Отмечается, что сине-гранатовые заплатили €45 млн + €5 млн в качестве бонусов, а сумма отступных составляет €500 млн.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее сообщалось, что Левандовски прошёл медицинское обследование перед переходом в каталонский клуб.