«Барселона» официально объявила о трансфере Левандовски

В «Барселоне» официально объявили о трансфере нападающего Роберта Левандовски из «Баварии».

Контракт с польским футболистом рассчитан на четыре года, говорится на официальном сайте клуба. Отмечается, что сине-гранатовые заплатили €45 млн + €5 млн в качестве бонусов, а сумма отступных составляет €500 млн.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовски прошёл медицинское обследование перед переходом в каталонский клуб.