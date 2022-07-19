Директор «Баварии» Кан прокомментировал переход де Лигта в немецкий клуб

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о новом защитнике немецкого клуба Маттейсе де Лигте.
Директор «Баварии» Кан прокомментировал переход де Лигта в немецкий клуб
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Giuseppe Maffia

«Де Лигт произвёл впечатление на самом высоком международном уровне не только своими техническими качествами, но и как лидер во всех своих командах. В своём юном возрасте он уже научился брать на себя ответственность», — приводит слова Кана официальный сайт «Баварии».

Он также отметил, что сильной команде нужна не только мощная атака. По его словам, этот трансфер поможет команде поднять защиту на самый высокий уровень.

Контракт де Лигта рассчитан до 2027 года.

До этого защитник выступал за итальянский «Ювентус», где провёл 117 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что де Лигт перешёл в «Баварию».

 

 

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