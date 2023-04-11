Глава Примеры: «дело Негрейры» — самый большой репутационный ущерб испанскому футболу в истории

Глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что желает видеть президента «Барселоны» Жоана Лапорту на заседании организации из-за «дела Негрейры».

«Настало время для объяснений. Важно, чтобы он приехал на заседание Ассамблеи и выступил перед клубами. Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесён испанскому футболу за всю его историю», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее «Барселона» призвала Тебаса уйти в отставку за передачу ложных доказательств.