«Барселона» призвала Тебаса уйти в отставку за передачу ложных доказательств по «делу Негрейры»

«Барселона» призвала Хавьера Тебаса уйти в отставку с поста президента Ла Лиги.

«Учитывая серьёзность информации, появившейся в газете La Vanguardia, в которой Тебас связан с представлением ложных доказательств прокурору, «Барселона» выражает глубокое возмущение. По этой причине мы требуем, чтобы президент Ла Лиги публично дал объяснения. Клуб чувствует себя жертвой кампании в СМИ из‑за событий, которых никогда не было.

Тебас должен покинуть пост в связи с превышением полномочий, а также из уважения к президентству Ла Лиги», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

3 апреля Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia сообщил, что Тебас подал в прокуратуру документы, в которых бывшим руководителям «Барсы» приписывались связи с судейским корпусом. Позднее сообщили, что документы были признаны ложными.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал коррупционный скандал с «Барселоной» одной из самых серьёзных ситуаций в футболе.