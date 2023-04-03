Чеферин — о «деле Негрейры»: это одна из самых серьёзных ситуаций в футболе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал коррупционный скандал с «Барселоной» одной из самых серьёзных ситуаций в футболе.

«Я могу сказать одно: насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьёзна. Настолько серьёзна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьёзных ситуаций в футболе, которые я видел.

На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь последствий, в то время как разбирательство ведётся на уровне прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности ещё не истёк», — приводит слова Чеферина Ekipa.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов.