Источник: «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов

«Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб будет исключён из розыгрыша Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo, УЕФА продолжает расследовать «дело Негрейры». Если по итогам разбирательства организация решит исключить клуб из Лиги чемпионов, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсацию.

Отмечается, что €100 млн рассчитываются исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании не нашла доказательств коррупции в связях «Барселоны» с Негрейрой.