Источник: «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов
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По информации Mundo Deportivo, УЕФА продолжает расследовать «дело Негрейры». Если по итогам разбирательства организация решит исключить клуб из Лиги чемпионов, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсацию.
Отмечается, что €100 млн рассчитываются исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании не нашла доказательств коррупции в связях «Барселоны» с Негрейрой.