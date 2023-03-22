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Налоговая служба Испании не нашла доказательств коррупции в связях «Барселоны» с Негрейрой

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Стали известны новые подробности расследования по делу о выплатах «Барселоной» бывшему вице президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре .

Налоговая служба Испании не обнаружила доказательств того, что выплаты «Барселоны» Негрейре повлияли на назначение арбитров или результаты матчей, сообщает As.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация выступила с заявлением после предъявления обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры».

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