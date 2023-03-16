Федерация футбола Испании выступила с заявлением после предъявления обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила с заявлением после предъявления обвинений каталонскому клубу от прокуратуры Барселоны по делу о выплатах бывшему вице‑президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Организация уже отправила отчёт департамента целостности соревнований и всю документацию, подтверждающую письмо, директору УЕФА по вопросам добропорядочности. Мы с самого начала сотрудничаем с компетентными органами и стараемся упростить расследование всех событий», — говорится в заявлении.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению жалобу против «Барселоны» по «делу Негрейры».