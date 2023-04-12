Алаба считает «Реал» фаворитом в матче с «Челси» в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Успех в этом противостоянии будет зависеть от многих факторов. Это особенный матч, у Лиги чемпионов большая история. Мы сосредоточены и хотим достичь своей цели. «Реал» — фаворит в большинстве случаев, но мы об этом не думаем», — приводит слова Алабы пресс-служба УЕФА.

Он также подчеркнул, что задачей мадридского клуба является выход в полуфинал турнира.

Первая игра между командами пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».