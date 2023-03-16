Без интриги: как «Реал» и «Наполи» обыграли «Ливерпуль» и «Айнтрахт» и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» и «Наполи» одержали победы над «Ливерпулем» и «Айнтрахтом» соответственно в ответных матчах и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. В Мадриде единственный гол записал себе в актив Карим Бензема, который в третий раз за две игры огорчил Алисона Бекера. А неаполитанцам разгромить франкфуртцев в домашних стенах помогли дубль Виктора Осимхена и реализованный Петром Зелиньски пенальти.

Очередной гол Бензема и невероятные спасения Алисона

Болельщики «Ливерпуля» в преддверии ответного матча с «Реалом» могли надеяться только на чудо. Команда в домашних стенах потерпела разгромное поражение — 2:5, хотя забила дважды к 15-й минуте, и остановилась в шаге от вылета. Однако мерсисайдцы неоднократно проявляли характер в том числе в Лиге чемпионов. Например, в полуфинале турнира в 2019-м они пропустили на выезде четыре безответных мяча от «Барселоны», но на «Энфилде» прошли дальше и в итоге завоевали трофей.

Было в истории турнира и более удивительное спасение. Двумя годами ранее уже каталонцы без шансов в Париже уступили ПСЖ — 0:4. Но на «Ноу Камп» они удержали удивительную победу со счётом 6:1 и пробились дальше. Пытался вселить в подопечных надежду на успех и Юрген Клопп. Он заявил, что пока у них остаётся хотя бы 1 % на успех, необходимо бороться. Да и визави немца Карло Анчелотти призвал своих футболистов играть на победу и ни в коем случае не расслабляться.

Задача гостей усложнялась кадровыми проблемами. Под вопросом было участие капитана Джордана Хендерсона и Джо Гомеса (в итоге первый не попал в заявку, а второй остался на скамейке), а Тьяго Алькантара и Луис Диас вовсе остались в Англии. Хозяева же предстали в оптимальном составе, в том числе в общую группу вернулся Карим Бензема.

Со стартовым свистком арбитра стало очевидно, что английский коллектив едва ли совершит чудо. По идее он должен был сразу пойти вперёд, чтобы как можно быстрее забить, но вместо этого отдал инициативу сопернику. Сливочные с удовольствием контролировали мяч и накатывали на чужие ворота одну волну атаки за другой. Весьма любопытным виделось противостояние Винисиуса Жуниора и Трента Александер-Арнольда на правом фланге, но на деле бразилец вчистую переигрывал визави и регулярно убегал от него. Именно от бразильца исходила наибольшая острота.

Выше всяких похвал действовал и его соотечественник Алисон Бекер. Если бы не он, судьба матча была бы решена ещё до перерыва. В общей сложности голкипер уже в первом тайме совершил четыре сейва. Особенно запомнилось спасение после удара неудержимого Винисиуса головой в упор. А в эпизоде с мощным дальним выстрелом Эдуарду Камавинги гостей спасла перекладина.

«Ливерпуль» обострял ситуацию только когда получал свободное пространство на чужой половине, но это происходило нечасто. А за главной звездой мерсисайдцев Мохамедом Салахом на краю регулярно присматривал Начо. Тем не менее после 30-й минуты они отодвинули игру на чужую половину и создали несколько неплохих подходов. Тибо Куртуа справился с двумя неприятными ударами Дарвина Нуньеса, а затем парировал выстрел Коди Гакпо в ближний. Но говорить о том, что подопечные Клоппа создали сопернику неразрешимые сложности, было нельзя.

Второй тайм для гостей вообще оказался бесполезным. Если в первом они хотя бы атаковали и создавали моменты, то после перерыва совсем перестали угрожать чужим воротам. Поразительно, но подопечные Клоппа нанесли только один удар в створ — на 83-й минуте издали приложился Харви Эллиотт. Не помогли и замены, хотя упомянутый молодой англичанин неплохо проявил себя в центре поля и совершил ряд отборов. Но призванный разнообразить игру в атаке Роберто Фирмино не сделал ничего. Вспомнить можно разве что жёлтую карточку Клоппу, когда тот едва не набросился на резервного рефери после одного из единоборств.

Сливочные же продолжали спокойно контролировать мяч, получая удовольствие от собственного превосходства и пользовались свободным пространством на чужой половине. Продолжал творить чудеса на последнем рубеже и Алисон. Сразу после перерыва Федерико Вальверде совершил перехват у штрафной и убежал на рандеву с бразильцем. Однако тот грамотно сократил дистанцию и отразил удар ногами, а затем справился с добиванием от Бензема. Чуть позже хавбек упустил ещё одну возможность отличиться, когда головой немного не попал в дальнюю девятку после подачи Луки Модрича слева. А затем француз чудом отправил мяч выше перекладины из убойной позиции.

И всё же обладатель «Золотого мяча»-2022 в концовке поставил точку в противостоянии. Камавинга выполнил великолепную передачу на форварда, но Вирджил ван Дейк успел выбить у него мяч. Тот отскочил в штрафную прямо к Винисиусу, у которого удар не получился, зато вторым касанием он покатил мяч на пустые партнёру. Таким образом нападающий стал злым гением красных, ведь половину голов из шести в двух противостояниях с ними записал себе в актив он. Кариму не привыкать огорчать представителей Туманного Альбиона в ЛЧ. В общей сложности он забил им 19 мячей. По этому показателю его превосходит только Лионель Месси (27).

«Ливерпуль» же не просто потерпел поражение, но и в очередной раз проявил себя удобным оппонентом для «Реала», ведь в восьми последних очных матчах мадридцы одержали семь побед при одной ничьей. В целом Испания при Клоппе превратилась для мерсисайдцев в заколдованную. Удивительно, но с немцем во главе они позволяли выбивать себя из еврокубков или уступали в финалах только коллективам из этой страны.

Двойной удар Осимхена и яркая игра Кварацхелии

Крайне сложно было рассчитывать на выход в четвертьфинал и «Айнтрахту». Пусть немецкий коллектив дома уступил с разницей только в два мяча, с трудом верилось в то, что он сумеет выбить из борьбы набравший отличный ход и практически обеспечивший себе золото чемпионата Италии «Наполи». К тому же главный голеадор франкфуртцев Рандаль Коло Муани получил красную карточку в первом матче.

В результате и в этом матче борьбы не получилось. Как и «Ливерпуль», гости будто изначально не верили в возможность реванша и практически ничего не создали у чужих ворот. Если смотреть на статистику ударов, их отставание не такое серьёзное (восемь против 12-ти), однако лишь один пришёлся в створ. Алекс Мерет по большому счёту остался без работы и легко записал себе в актив «сухую» встречу.

Неаполитанцы же с первых минут нагнетали давление. Как всегда очень хорош на левом краю был Хвича Кварацхелия. Аурелио Бута зачастую оставался с грузином в полном одиночестве без подстраховки и ничего не мог ему противопоставить. Неудивительно, что хавбек стал лучшим в команде по количеству выстрелов (четыре), хотя не сумел отличиться. С тремя его опаснейшими попытками справился Кевин Трапп.

Если бы не вратарь, интрига окончательно исчезла гораздо раньше. Например, он уже на первой минуте справился с мощным ударом Маттео Политано в ближний. Зато в добавленное к первому тайму время итальянец помог открыть счёт Виктору Осимхену. После его подачи тот аккуратно отправил мяч головой в дальний.

Во второй половине немецкий коллектив капитулировал. Сначала Осимхен с пары метров замкнул прострел Джованни Ди Лоренцо и оформил дубль. Это помогло ему довести до четырёх количество голов в ЛЧ и до 23-х — во всех турнирах в текущем сезоне. А затем Пётр Зелиньски реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Таким образом «Наполи» впервые в истории пробился в четвертьфинал главного еврокубка и стал седьмой командой из Италии, которой удалось достичь этого рубежа после «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Ромы», «Лацио» и «Аталанты». А вот дела представителей Германии складываются не лучшим образом. В борьбе за трофей осталась только «Бавария», тогда как «Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт» завершили выступление. Зато в четвертьфинал ЛЧ вышли сразу три коллектива с Апеннин, чего не происходило с 2006-го.