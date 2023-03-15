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Клопп: я уже говорил, что «Реал» прошёл в четвертьфинал

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды пройти мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Клопп: я уже говорил, что «Реал» прошёл в четвертьфинал
  • Gettyimages.ru

«Я сказал, что «Реал» уже прошёл в четвертьфинал. Спустя три недели мы приехали сюда. Если вероятность нашего прохода хотя бы 1%, я бы хотел попробовать. Мы здесь, чтобы попытаться победить», — цитирует Клоппа BBC.

В первом матче «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 5:2, уступая по ходу игры 0:2. Ответная игра пройдёт в Мадриде 15 марта. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Карим Бензема полностью готов сыграть в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

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