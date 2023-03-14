Анчелотти заявил, что Бензема полностью готов сыграть в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Карим Бензема будет готов выйти на поле в матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В среду Бензема будет полностью готов. Он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провёл несколько хороших тренировочных занятий. Он готов и мотивирован», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Бензема пропускал матч 25-го тура с «Эспаньолом» в чемпионате Испании из-за проблем с голеностопом.

Ответный матч 1/8 финала «Реал» — «Ливерпуль» состоится 15 марта в 23:00 мск.

Первая игра завершилась победой мадридцев со счётом 5:2.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.