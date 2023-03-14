Анчелотти заявил, что Бензема полностью готов сыграть в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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«В среду Бензема будет полностью готов. Он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провёл несколько хороших тренировочных занятий. Он готов и мотивирован», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.
Бензема пропускал матч 25-го тура с «Эспаньолом» в чемпионате Испании из-за проблем с голеностопом.
Ответный матч 1/8 финала «Реал» — «Ливерпуль» состоится 15 марта в 23:00 мск.
Первая игра завершилась победой мадридцев со счётом 5:2.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.