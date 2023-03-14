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Анчелотти назвал Кварацхелию отличным футболистом

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Анчелотти назвал Кварацхелию отличным футболистом
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

«Кварацхелия — отличный футболист. У него отличная связка с Виктором Осимхеном, они очень эффективны», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру Кварацхелии в сезоне-2022/23.

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