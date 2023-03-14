Анчелотти назвал Кварацхелию отличным футболистом
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«Кварацхелия — отличный футболист. У него отличная связка с Виктором Осимхеном, они очень эффективны», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру Кварацхелии в сезоне-2022/23.