Дубль Осимхена помог «Наполи» одержать разгромную победу над «Айнтрахтом» в матче ЛЧ

«Наполи» с разгромным счётом обыграл «Айнтрахт» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 3:0.

В составе неаполитанской команды дубль оформил Виктор Осимхен (45+2, 53-я минута), также мяч забил Пётр Зелиньски (64-я).

Таким образом, «Наполи» прошёл в 1/4 чемпионата. Первый матч между командами завершился победой неаполитанцев со счётом 2:0.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился пента-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».