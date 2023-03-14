Азар: мы не разговариваем с Анчелотти, но я его уважаю
- Gettyimages.ru
- © Antonio Villalba
«Я не думаю об уходе. Между нами с Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем. Но между нами всегда будет уважение», — цитирует Азара RTBF.
В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшие недели обсудит с Азаром его будущее.