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Азар: мы не разговариваем с Анчелотти, но я его уважаю

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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своём будущем в клубе.
Азар: мы не разговариваем с Анчелотти, но я его уважаю
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Villalba

«Я не думаю об уходе. Между нами с Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем. Но между нами всегда будет уважение», — цитирует Азара RTBF.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшие недели обсудит с Азаром его будущее.

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