Лэмпард: посещение Боули раздевалки показывает его страсть, Абрамовича критиковали в этом плане

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал то, что владелец клуба Тодд Боули после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» посетил раздевалку команды.

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца (Романа Абрамовича) критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности», — цитирует тренера Football.London.

Наставник добавил, что, будучи игроком, он радовался, когда в раздевалку заходил владелец.

«Он хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть», — добавил Лэмпард.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт в Лондоне 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Боули назвал позорным турнирное положение «Челси» после игры с «Брайтоном».