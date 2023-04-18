Лэмпард: посещение Боули раздевалки показывает его страсть, Абрамовича критиковали в этом плане
- AP
- © David Cliff
«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца (Романа Абрамовича) критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности», — цитирует тренера Football.London.
Наставник добавил, что, будучи игроком, он радовался, когда в раздевалку заходил владелец.
«Он хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть», — добавил Лэмпард.
В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт в Лондоне 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Боули назвал позорным турнирное положение «Челси» после игры с «Брайтоном».