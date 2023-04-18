Лэмпард: посещение Боули раздевалки показывает его страсть, Абрамовича критиковали в этом плане

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал то, что владелец клуба Тодд Боули после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» посетил раздевалку команды.
Лэмпард: посещение Боули раздевалки показывает его страсть, Абрамовича критиковали в этом плане
  • AP
  • © David Cliff

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца (Романа Абрамовича) критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности», — цитирует тренера Football.London.

Наставник добавил, что, будучи игроком, он радовался, когда в раздевалку заходил владелец.

«Он хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть», — добавил Лэмпард.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт в Лондоне 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Боули назвал позорным турнирное положение «Челси» после игры с «Брайтоном».

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