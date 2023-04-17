Telegraph: Боули назвал позорным турнирное положение «Челси» после игры с «Брайтоном»

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Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули раскритиковал команду после поражения от «Брайтона» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Telegraph: Боули назвал позорным турнирное положение «Челси» после игры с «Брайтоном»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Telegraph, выступая перед футболистами в раздевалке после встречи, владелец лондонского клуба заявил, что потраченные на трансферном рынке 600 млн фунтов стерлингов ради создания победоносного коллектива не оправдали ожиданий.

По мнению Боули, «Челси» может спасти сезон и дать болельщикам повод для гордости, только обыграв мадридский «Реал» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоится 18 апреля.

После 31-го тура АПЛ синие, набравшие 39 очков, занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ещё не проводил полноценные тренировки из-за плохой физической подготовки игроков лондонского клуба.

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