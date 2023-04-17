Лэмпард ещё не проводил полноценные тренировки в «Челси» из-за плохой физической подготовки игроков

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что у игроков лондонского клуба недостаточная физическая форма.
Лэмпард ещё не проводил полноценные тренировки в «Челси» из-за плохой физической подготовки игроков
  • Gettyimages.ru

«Когда каким-то игрокам не хватает уверенности, это можно рассматривать с точки зрения спортивного голода. На данном этапе у нас с ними были в основном обсуждения и встречи, а не тренировочные занятия на поле», — цитирует Лэмпарда Goal.

Он добавил, что игроки команды жаждут побед. По словам специалиста, они тренируются на низком уровне из-за усталости футболистов.

Фрэнк Лэмпард в начале апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера. Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта.

«Челси» по итогам 31 тура с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. С момента назначения Лэмпарда лондонский клуб потерпел три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн может стать главным тренером «Челси».

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