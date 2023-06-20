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В Британии призвали не решать быстро вопрос распределения средств от продажи «Челси»

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что не стоит торопиться с решением вопроса по распределению средств от продажи лондонского «Челси», который принадлежал Роману Абрамовичу.
В Британии призвали не решать быстро вопрос распределения средств от продажи «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Я хочу, чтобы эти средства распределялись эффективно и для оказания поддержки ставшим жертвами конфликта украинцам. Когда на кону столь большие деньги, важно, чтобы мы всё сделали правильно, а не быстро», — цитирует Клеверли ТАСС.

По информации Daily Mail, Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси». 

Напомним, что Великобритания сообщила, что передаст €2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины. Бизнесмен же хотел, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого. В британском Министерстве иностранных дел надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.

Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что британские власти удерживают доходы Романа Абрамовича от продажи «Челси».

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