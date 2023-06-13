Звёздный демарш: Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ, клуб выставил звезду на трансфер

Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ. Французский нападающий уведомил руководство клуба о нежелании активировать опцию продления действующего контракта и уже летом 2024 года может покинуть его в статусе свободного агента. В связи с этим, как сообщается в СМИ, парижане выставили футболиста на трансфер и занялись поиском новой команды для него. Почему чемпион мира и один из самых талантливых игроков решил сменить прописку и где он может продолжить карьеру — в материале RT.

Что произошло?

Пару дней назад «Манчестер Сити» взял верх над «Интером» и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, тем самым официально завершив нынешний сезон в европейском футболе. Но уже спустя пару суток в центре внимания оказался не Эрлинг Холанд, выдавший феноменальный год, и не Хосеп Гвардиола, взявший первый еврокубок за 12 лет, а лучший бомбардир чемпионата мира в Катаре Килиан Мбаппе. По информации портала Get French Football News, он отправил письмо руководству «Пари Сен-Жермен», в котором сообщил о нежелании продлевать действующий с клубом контракт.

Нынешнее соглашение было заключено в мае 2022-го, благодаря чему была поставлена точка в одной из самых обсуждаемых историй того сезона. Тогда на протяжении нескольких месяцев ходили слухи о возможном переходе Мбаппе в «Реал», а в определённый момент это считалось решённым делом, но француз внезапно передумал и остался в Париже.

Сам он объяснял это тем, что нужен своей стране, но на деле причины могли быть иными. Например, €40 млн в год в качестве зарплаты, а также колоссальный подписной бонус, по разным данным составлявший €150—200 млн. Это помимо статуса лидера и центральной фигуры проекта ПСЖ, вокруг которого он и будет строиться в будущем.

Однако что-то пошло не так, и теперь Мбаппе хочет покинуть столицу Франции. В своём официальном обращении к клубу он отметил, что ни при каких обстоятельствах не намерен активировать опцию пролонгации соглашения до лета 2025-го. Таким образом, уже через год Килиан может стать свободным агентом, а зимой будет волен вести переговоры с другими командами. И это уж точно не устраивает «Пари Сен-Жермен», ведь клуб рискует потерять свою звезду без какой-либо компенсации.

Как в ПСЖ отреагировали на демарш Мбаппе?

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство парижан пришло в ярость от поведения нападающего. И повод для этого был. По сведениям The New York Times, боссы коллектива узнали об этом не лично от Килиана, а от журналистов, получивших в распоряжение заявление спортсмена раньше его работодателей. Помимо прочего, они были удивлены тем, что Мбаппе сделал это именно сейчас, несмотря на то что переговоры о продлении договора по-прежнему продолжались.

И хотя для «Пари Сен-Жермен» это стало своего рода шоком, реакция последовала незамедлительная. В клубе поспешили отказаться от идеи удержать строптивого форварда и выставили его на трансфер, с ходу принявшись подыскивать Килиану новое место работы. Таким образом, красно-синие чётко дали понять: отпускать форварда в статусе свободного агента они не собираются и будут пытаться извлечь любую выгоду из сложившейся ситуации.

При этом не исключено, что она отразится не только на судьбе команды, но и на некоторых менеджерах. В частности, Луисе Кампосе. Как отмечают СМИ, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи может посчитать португальского функционера виновным в провале переговоров с Мбаппе и прекратить с ним сотрудничество. Таким образом, всего за пару недель 11-кратный чемпион Франции может лишиться ключевых исполнителей в лице Мбаппе, Лионеля Месси и Серхио Рамоса, главного тренера Кристофа Галтье, а также спортивного директора.

Почему Мбаппе мог принять такое решение?

Однозначно ответить на данный вопрос сложно, но предпосылки к этому появлялись ещё осенью. Француз был недоволен задержками зарплаты, трансферной политикой и тактическими ходами Галтье. В частности, его не устраивала схема 3—4—3, якобы раскрывавшая не его лучшие качества, а партнёров по атакующей линии — Месси и Неймара. Что касается приобретений, то Мбаппе ожидал приглашения центрального нападающего, схожего по стилю игры с Оливье Жиру. И пусть «Пари Сен-Жермен» действительно вёл работу в данном направлении, результатов достигнуто не было.

Не исключено, что уже тогда Мбаппе задумался об отъезде из Парижа, но ключевым фактором вполне могли стать неудачи в весенней части сезона. Сначала ПСЖ потерпел поражение от «Марселя» в Кубке Франции, а затем всухую уступил «Баварии» в Лиге чемпионов, второй год подряд не сумев преодолеть первый раунд плей-офф. Да и в национальном чемпионате всё складывалось не совсем гладко. В последних 11 турах красно-синие потерпели четыре поражения и лишь на одно очко опередили «Ланс», в напряжённой борьбе завоевав титул.

Быть может, свою роль сыграл и феноменальный взлёт Холанда, после перехода в «Манчестер Сити» с ходу выигравшего сразу три трофея и укрепившегося в статусе одного из главных претендентов на «Золотой мяч». Если ещё зимой именно Мбаппе называли главным конкурентом Месси в борьбе за награду, то сейчас он откатился на третью строчку. И это при том, что он набрал 51 (41 + 10) очко по системе «гол + пас» во всех турнирах за ПСЖ, а также помог сборной завоевать серебро чемпионата мира в Катаре, а в финальном противостоянии с Аргентиной и вовсе оформил хет-трик. Тогда подопечные Лионеля Скалони взяли верх в серии пенальти, а лавры главного героя на себя примерил голкипер Эмилиано Мартинес.

Возможно, риск потери статуса главной звезды нового поколения вкупе с невыполненными обещаниями со стороны руководства и заставил Мбаппе принять непростое решение покинуть коллектив, в котором он считался главной звездой, а в перспективе мог получить право оказывать прямое влияние на комплектование состава. Правда, это ему якобы обещали ещё летом 2022-го.

Куда может перейти Мбаппе?

Главным претендентом на француза на протяжении двух последних лет считается «Реал». И хотя прошлым летом в Мадриде были разгневаны поведением форварда, который не только польстился на щедрое предложение парижан, но и использовал ситуацию для выбивания средств из своих боссов, сейчас ситуация стабилизировалась. Как сообщали испанские СМИ, президент сливочных Флорентино Перес принял извинения Мбаппе, а несколько дней назад открыто заявил о намерении приобрести футболиста. Правда, не в 2023 году. Но в связи с недавними событиями у королевского клуба может не остаться иного выбора.

ПСЖ хотя и настроен избавиться от Килиана этим летом, не собирается продавать его в «Реал». И причин тому может быть несколько. Во-первых, нежелание усиливать прямого конкурента в борьбе за победу в Лиге чемпионов, который за последние пять лет дважды вставал на их пути в 1/8 финала еврокубка. Во-вторых, непростые отношения между боссами клубов, разошедшимися во мнениях относительно проекта Суперлиги. В-третьих, отказ потакать самому Мбаппе, неоднократно называвшему галактикос любимой командой детства.

Таким образом, круг претендентов на нападающего заметно сужается. Трансфер в «Барселону» мгновенно сделает его одним из самых ненавистных футболистов планеты, а это вряд ли подходит потенциальному символу нынешнего поколения. Да и вряд ли каталонцы располагают необходимыми средствами для его покупки. Несмотря на статус Мбаппе, сумма компенсации может превысить €200 млн.

Следовательно, из данного пула с большой вероятностью можно исключать «Баварию», ранее ни разу не тратившую на новичка и половины от этой суммы, а также пребывающие в бедственном положении команды Серии А. И сам Килиан вряд ли рассматривает переезд на Апеннины. Таким образом, остаётся АПЛ, где в услугах Мбаппе может быть заинтересован тот же «Челси». Одиозный Тодд Боули вполне может оформить ещё одно невероятное приобретение, но зачем самому Килиану идти в коллектив, оставшийся не только без Лиги чемпионов, но и еврокубков в целом?

Таким образом, отпадает и «Ливерпуль», впервые за семь лет не пробившийся в ЛЧ. Зато весьма привлекательными выглядят варианты с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». В первом случае Килиан мог бы стать краеугольным камнем ещё одного амбициозного проекта, во втором — лидером великой команды, переживающей ренессанс под началом Эрика тен Хага. А также вывести на новый уровень его заочное соперничество с Холандом.

Но вряд ли стоит рассчитывать, что данная сага завершится в ближайшее время. Как не стоит исключать вариант, при котором форвард останется в родной стране. Быть может, это очередная попытка Мбаппе выбить ещё более привлекательное предложение и расширить своё влияние в «Пари Сен-Жермен». Ведь сейчас для этого есть все предпосылки. Месси уже ушёл, а риск лишиться Килиана может заставить боссов клуба осуществить ещё одно его желание и наконец расстаться с Неймаром. Вопрос лишь в том, поможет ли это парижанам выйти на новый уровень и удовлетворить аппетиты спортсмена.