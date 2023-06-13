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Романо: ПСЖ в ярости из-за решения Мбаппе по поводу будущего в клубе

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Руководство «Пари Сен-Жермен» находится в ярости после решения нападающего команды Килиана Мбаппе не продлевать соглашение с клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе не ожидали, что в СМИ просочится информация о письме Мбаппе, отправленным в ПСЖ. В нём говорится о том, что игрок не хочет продлевать контракт.

При этом у клуба есть план действий на случай, если Мбаппе покинет команду в летнее трансферное окно.

12 июня стало известно, что футболист не собирается активировать опцию о продлении соглашения с клубом до 2025 года. Таким образом, Мбаппе может покинуть ПСЖ в следующем году бесплатно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на продажу.

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