Берт: ПСЖ выставил Мбаппе на продажу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

По информации журналиста Джейсона Берта, клуб выставил игрока на продажу после его отказа продлевать соглашение.

Руководство узнало о решении Мбаппе от журналистов. Футболист не захотел оставаться в клубе до 2025 года. В договоре француза и ПСЖ есть опция, при которой он может отыграть дополнительный сезон.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.