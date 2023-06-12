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Альварес де Мон: в ПСЖ предполагают, что Мбаппе уйдёт в «Реал» через год

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» через год.
Альварес де Мон: в ПСЖ предполагают, что Мбаппе уйдёт в «Реал» через год
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, в клубе предполагают, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» в 2024 году, когда закончится его соглашение с парижанами. 

ПСЖ стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Мбаппе одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 40 мячей и отдал десять результативных передач в 42 матчах за ПСЖ во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал».

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