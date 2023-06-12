Альварес де Мон: в ПСЖ предполагают, что Мбаппе уйдёт в «Реал» через год
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Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, в клубе предполагают, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» в 2024 году, когда закончится его соглашение с парижанами.
ПСЖ стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Мбаппе одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 40 мячей и отдал десять результативных передач в 42 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал».