Альварес де Мон: в ПСЖ предполагают, что Мбаппе уйдёт в «Реал» через год

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» через год.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, в клубе предполагают, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» в 2024 году, когда закончится его соглашение с парижанами.

ПСЖ стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Мбаппе одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 40 мячей и отдал десять результативных передач в 42 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал».