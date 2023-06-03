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Relevo: Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал»

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Мадридский «Реал» вновь хочет подписать нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе.
Relevo: Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал»
  • AP

Как сообщает Relevo, 24-летний француз принёс извинения президенту «Реала» Флорентино Пересу за то, что летом 2022 года отказался переходить в мадридский клуб.

По информации источника, Перес принял извинения нападающего.

Отмечается, что президент сливочных хочет объединить в команде Мбаппе, а также нападающих Винисиуса Жуниора и Родриго.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 40 мячей и отдал 10 результативных передач в 42 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мбаппе заявил, что в следующем сезоне будет играть в ПСЖ.

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