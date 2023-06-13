The Times: в ПСЖ узнали от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт

В «Пари Сен-Жермен» не были в курсе, что нападающий команды Киллиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.

12 июня стало известно, что игрок отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

По информации The New York Times, руководство команды было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от журналистов. Работники прессы получили послание Мбаппе раньше, чем клуб.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.