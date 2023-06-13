Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

The Times: в ПСЖ узнали от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт

Короткая ссылка
В «Пари Сен-Жермен» не были в курсе, что нападающий команды Киллиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом.
The Times: в ПСЖ узнали от журналистов о нежелании Мбаппе продлевать контракт
  • Gettyimages.ru

12 июня стало известно, что игрок отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

По информации The New York Times, руководство команды было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от журналистов. Работники прессы получили послание Мбаппе раньше, чем клуб.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить