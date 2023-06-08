Подальше от внимания и давления: Месси переедет в США и продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами»

Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». Официально соглашение с клубом MLS будет подписано 1 июля. Аргентинец отклонил предложения «Аль-Хиляля», который был готов заплатить футболисту за три года €1,5 млрд, и «Барселоны». Как объяснил чемпион мира, для возвращения в Испанию необходимо было ждать, пока клуб уладит финансовые трудности, а он хотел «расслабиться и думать об отдыхе и о своём будущем».

Начало межсезонья приносит одну сенсацию за другой. Всего пару дней назад стало известно, что Карим Бензема вслед за Криштиану Роналду перебирается в Саудовскую Аравию и будет конкурировать с ним в местном чемпионате, выступая за «Аль-Иттихад». А в среду вечером сенсационное заявление сделал Лионель Месси, объявив о переходе в «Интер Майами».

По данным СМИ, соглашение с аргентинцем клуб MLS официально подпишет 1 июля. При этом у форварда есть возможность покинуть команду по окончании сезона свободным агентом. Спортсмену предложили зарплату €60 млн в год, а также большое число бонусов. В частности, у нападающего будет процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент лиги, и от продаж продуктов Adidas.

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Меньше всего были готовы к такому решению Месси в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» изначально предлагал ему заоблачные €400 млн в год, а в последнюю минуту и вовсе поднял ставки на невиданную высоту: €1,5 млрд за три года.

«Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал «Майами», — написала журналистка Хелена Кондис Эдо.

Безусловно, расстроены решением Лионеля и болельщики «Барселоны». Все ждали, что аргентинец вернётся в клуб. Ведь он сам неоднократно изъявлял желание вновь поиграть в Испании. Кроме того, отец аргентинца активно вёл переговоры с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Однако, как отметил сам Месси, его оттолкнули те проблемы, которые существовали вокруг подписания контракта с «Барселоной», испытывающей большие финансовые трудности. Клубу пришлось бы снижать зарплаты и продавать игроков для выполнения экономического плана, который был ранее направлен руководству Ла Лиги. А из-за этого могли бы посыпаться обвинения в адрес нападающего. Кроме того, он, скорее всего, вынужден был бы ждать закрытия летнего трансферного окна, чтобы заключить соглашение. А чемпион мира, напротив, хотел побыстрее всё решить и наконец-то насладиться отпуском с семьёй.

«Я немного слышал о том, что говорили и писали. Вроде бы Ла Лига дала добро, но это не совсем моё решение, поскольку ещё многое предстояло сделать, впереди было целое лето, которое я не хотел проводить за всем тем, через что уже проходил. Я предпочёл принять решение до лета, со всем покончить, расслабиться и думать об отдыхе и о своём будущем. Планировать, что и как будет в следующем сезоне», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

В первую очередь Месси боялся повторения истории двухлетней давности, когда в последний момент стало известно, что он не может подписать контракт с «Барселоной» из-за особенностей регламента Ла Лиги, и футболисту вместе с семьёй в спешке пришлось перебираться в Париж. При этом финансовый вопрос во время новых переговоров с испанским клубом Лионель даже не поднимал.

«Честно говоря, деньги как таковые никогда не были для меня проблемой или каким-то препятствием. Мы даже не говорили о контракте. Клуб сделал мне предложение, но оно не было ни официальным, ни письменным, мы нигде не ставили подписи, потому что не знали, произойдёт это или нет. Со стороны «Барселоны» было намерение пригласить меня, но этот вопрос никак не двигался, мы даже не обсуждали денежную сторону официально. Если бы меня волновали деньги, я бы поехал в Саудовскую Аравию или ещё куда-нибудь. Было бы много денег, но правда в том, что я принимал решение, руководствуясь не деньгами, а другим», — отметил Месси.

Причём нападающий был верен команде, в которой выступал 18 лет, и остальные варианты в Европе не изучал. А выбор между Саудовской Аравией и США был сделан в пользу Америки в том числе из-за семьи, которая не захотела жить в арабской стране.

«У меня были предложения от других европейских команд, но я даже не стал их рассматривать, потому что хотел вернуться в «Барселону». Если бы с ней ничего не получилось, то я бы ушёл из европейского футбола. Тем более после победы на чемпионате мира, которую я считал необходимой, чтобы спокойно завершить европейский этап карьеры, уехать в США и наслаждаться каждым днём. Но с той же ответственностью, желанием побеждать, всегда делать всё правильно, только на душе было бы спокойнее», — признался Месси.

Возможно, именно желание отдохнуть от вечного давления и стало ключевым в выборе «Интер Майами». В случае возвращения в Испанию футболисту точно не дали бы расслабиться, как и в Саудовской Аравии, где все постоянно вспоминали бы размер контракта. В США же можно вести размеренный образ жизни, а MLS, по мнению аргентинца, вполне конкурентоспособна. Там можно без проблем готовиться к ЧМ-2026, в котором Лео планирует принять участие.

В «Барселоне» отреагировали на выбор аргентинца спокойно и пообещали исполнить его мечту — дать возможность красиво попрощаться с болельщиками и клубом, как это было сделано с Серхио Бускетсом, Жорди Альбой, а также с Хави и Иньестой в своё время.

«Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барсы» оказали дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим каталонцами», — говорится в официальном заявлении клуба.

Тем временем в США после новости о переходе аргентинца в «Интер Майами» начался настоящий футбольный бум. В социальных сетях официальный аккаунт команды набрал 1 млн подписчиков всего за 12 минут. По данным TickPick, цена билета на дебютную игру Месси в MLS подскочила в 17 раз: с $29 до $521. Таким образом, посмотреть вживую на чемпиона мира пока стоит дороже, чем посетить финал НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» ($412).

Надо отметить, что переход Месси — это только первый шаг «Интер Майами» на трансферном рынке. Американский клуб планирует подписать бывших партнёров Лионеля по «Барселоне»: Бускетса, Альбу, Луиса Суареса и Анхеля Ди Марию. В настоящий момент все, кроме уругвайца, находятся в статусе свободных агентов. При этом тренировать команду, скорее всего, будет 60-летний Херадо Мартино, хорошо знакомый аргентинцу по работе в национальной команде.

В «Барселону» же после срыва контракта с чемпионом мира теперь сватают Неймара, с которым также в ближайшее время планирует расстаться ПСЖ.