Месси — о жизни в Париже: не чувствовал себя счастливым

Нападающий Лионель Месси признался, что не чувствовал себя счастливым во время игры за ПСЖ.

«Повлияли ли эти два года в Париже на моё решение? Отчасти да. Я не чувствовал себя счастливым. Не наслаждался жизнью. Это повлияло на мою семейную жизнь», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. 7 июня он сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее Месси заявил, что в Европе хотел играть только в «Барселоне».