Месси: единственной командой, в которую я хотел перейти в Европе, была «Барселона»

Нападающий Лионель Месси заявил, что в Европе хотел играть только в «Барселоне».

«У меня были предложения в Европе. Но единственной командой, в которую я хотел перейти, была «Барселона», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. 7 июня он сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать Бускетса, Альбу и Суареса.