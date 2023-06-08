MLS: ждём возможности поприветствовать одного из величайших футболистов всех времён

Пресс-служба MLS отреагировала на то, что нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».

«Мы рады, что Месси намерен присоединиться к «Интер Майами» и MLS этим летом. Хотя ещё предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждём возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времён», — говорится в заявлении.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков после объявления о переходе Месси.