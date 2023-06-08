«Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков после объявления о переходе Месси

На социальные сети «Интер Майами» подписались более миллиона человек после объявления о переходе Лионеля Месси.

По информации Marca, до объявления о переходе у аккаунта клуба в соцсетях было около миллиона подписчиков. После информации о трансфере подписались около 1,3 млн человек.

7 июня Месси сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Ранее «Барселона» опубликовала официальное заявление после новости о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».