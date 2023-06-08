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«Барселона»: Лапорта с пониманием отнёсся к решению Месси

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«Барселона» опубликовала официальное заявление после новости о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Барселона» желает Лионелю удачи. Президент Лапорта с пониманием и уважением отнёсся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления», — говорится в заявлении клуба.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. 7 июня он сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее Месси признался, что не чувствовал себя счастливым во время игры за ПСЖ.

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