«Барселона»: Лапорта с пониманием отнёсся к решению Месси

«Барселона» опубликовала официальное заявление после новости о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Барселона» желает Лионелю удачи. Президент Лапорта с пониманием и уважением отнёсся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления», — говорится в заявлении клуба.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. 7 июня он сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее Месси признался, что не чувствовал себя счастливым во время игры за ПСЖ.