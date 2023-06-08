Романо: Ди Мария может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Клуб MLS «Интер Майами» интересуется аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на интерес американского клуба, для игрока приоритетом является Европа. В услугах полузащитника заинтересована «Бенфика».

6 июня футболист объявил о своём уходе из «Ювентуса» по истечении срока действия контракта.

В нынешнем сезоне Ди Мария провёл за клуб 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее в MLS отреагировали на то, что Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».