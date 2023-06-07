Фонтес: семья Месси разделилась в выборе нового клуба для игрока
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По информации журналиста Жоана Фонтеса, жена футболиста хочет, чтобы Месси принял предложение «Интер Майами» и они переехали в США. Сам Лионель и его отец склоняются к переезду в Саудовскую Аравию. При этом никто из членов семьи не рассматривает возвращение в «Барселону».
3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока.