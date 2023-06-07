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Фонтес: семья Месси разделилась в выборе нового клуба для игрока

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Семья аргентинского нападающего Лионеля Месси не может определиться, где игрок должен продолжить карьеру после ухода из «Пари Сен-Жермен».
Фонтес: семья Месси разделилась в выборе нового клуба для игрока
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По информации журналиста Жоана Фонтеса, жена футболиста хочет, чтобы Месси принял предложение «Интер Майами» и они переехали в США. Сам Лионель и его отец склоняются к переезду в Саудовскую Аравию. При этом никто из членов семьи не рассматривает возвращение в «Барселону».

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока.

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