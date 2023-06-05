Отец Месси посетил встречу с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока
- Gettyimages.ru
По информации журналиста Тони Хуанмарти, на встрече обсуждалось возможное возвращение аргентинца в каталонский клуб. Отец Лионеля заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону».
3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.
Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее Хави призвал руководство «Барселоны» подписать побольше хороших футболистов.