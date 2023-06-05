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Хави призвал руководство «Барселоны» подписать побольше хороших футболистов

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах команды в сезоне-2022/23 чемпионата Испании по футболу.

«Мы провели прекрасный сезон. Замечательный. Нам нужны футболисты высокого уровня. Мы многое выжали из этого состава», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» завершила сезон чемпионата Испании по футболу выездным матчем против «Сельты». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. У «Сельты» дубль оформил Габриэль Вейга (42-я минута, 65-я), у «Барселоны» отметился Ансу Фати (79-я). Поражение стало для «Барсы» шестым в сезоне.

«Барселона» расположилась на первом месте таблицы Примеры с 88 очками. «Сельта» заняла 13-е место с 43 очками.

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