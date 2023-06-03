ПСЖ опубликовал прощальное видео в честь ухода Месси
- Gettyimages.ru
«ПСЖ сердечно благодарит семикратного обладателя «Золотого мяча», обладателя Суперкубка Франции и двух титулов чемпиона Франции», — говорится в записи под видео.
Третьего июня клуб объявил об уходе Месси по окончании сезона.
Аргентинец подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.