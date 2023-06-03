ПСЖ опубликовал прощальное видео в честь ухода Месси

«Пари Сен-Жермен» поделился в социальных сетях прощальным видео в честь ухода нападающего Лионеля Месси.

«ПСЖ сердечно благодарит семикратного обладателя «Золотого мяча», обладателя Суперкубка Франции и двух титулов чемпиона Франции», — говорится в записи под видео.

Третьего июня клуб объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Аргентинец подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.