Легенда на распутье: Месси покинул ПСЖ и может вернуться в «Барселону»

ПСЖ заявил об уходе Лионеля Месси по истечении срока контракта в конце июня. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи пожелал форварду удачи и назвал его вклад в успехи команды неоценимым. Сам аргентинец, дважды ставший чемпионом Франции, поблагодарил город, коллектив и болельщиков. По информации СМИ, форвард готов вернуться в «Барселону» и ждёт конкретных шагов от неё в течение ближайшей недели. А главный тренер каталонцев Хави выразил надежду, что сторонам удастся договориться, несмотря на финансовые сложности. Другими претендентами на чемпиона мира являются «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Интер Майами» из США.

«Спасибо клубу, городу и его жителям за эти два года»

Уход Лионеля Месси из ПСЖ давно превратился в секрет Полишинеля. Мало кто сомневался в том, что он не станет продлевать истекающий в июне контракт, а слухи о его будущем возникали один за другим. И вот в день проведения матча последнего тура Лиги 1 с «Клермоном» на официальном сайте парижан появилось соответствующее заявление. В нём коллектив назвал форварда лучшим футболистом в истории и пожелал ему удачи. В ответ он также поблагодарил ПСЖ.

«Спасибо клубу, городу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего», — отметил Месси.

Тёплые слова в адрес звезды нашёл и президент Нассер Аль-Хелаифи, который в 2021-м многое сделал для того, чтобы аргентинец переехал во Францию из «Барселоны».

«Я хотел бы поблагодарить Лео за два его сезона в Париже. Видеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» в команде красно-синих и на стадионе «Парк де Пренс» выигрывает два чемпионата страны подряд и вдохновляет наших молодых футболистов, было удовольствием. Его вклад в «Пари Сен-Жермен» и Лигу 1 нельзя недооценивать, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», — подчеркнул руководитель.

Любопытно, что пост со словами прощания от аргентинца появился несколькими часами ранее в социальных сетях ESPN и был растиражирован многими СМИ, но вскоре оказался удалён. Однако в данном случае информация полностью подтвердилась.

Непродолжительный период Лионеля во Франции получился неоднозначным. С одной стороны, он ожидаемо не остался без новых трофеев: дважды стал чемпионом страны и один раз завоевал Кубок. Также форвард, образовав ударную тройку с Килианом Мбаппе и Неймаром, умело трансформировал собственную игру под требования тренеров. В частности, стал больше действовать в подыгрыше и ассистировать партнёрам.

В результате за два сезона в ПСЖ он в 74 матчах во всех соревнованиях отдал 35 результативных передач и забил 32 мяча. Показательно, что в завершившемся сезоне Лиги 1 он с отрывом стал лучшим ассистентом турнира (16). Но и ворота соперников нападающий поражал регулярно. Например, огорчив «Страсбург» в 37-м туре, он записал себе в актив 496-й гол в топ-5 национальных первенств Европы, побив рекорд Криштиану Роналду.

Однако в Лиге чемпионов Месси ждало разочарование. С точки зрения статистики он сдал незначительно, за пару сезонов забив девять мячей. Но все они пришлись на групповой этап. В плей-офф же ПСЖ и в нынешнем году, и в прошлом вылетел в первом же раунде. А звёздный аргентинец в 2022-м даже не реализовал пенальти в первой встрече с «Реалом», хотя это не помешало парижанам одержать победу.

Не стал он и кумиром местных болельщиков, которые регулярно освистывали его. В частности, фанаты остались разочарованы самовольным отъездом звезды в Саудовскую Аравию в начале мая после поражения от «Лорьяна». Тогда руководство даже отстранило его на две недели. В итоге форвард принёс извинения, санкции отменили. Но некоторые болельщики продолжили проявлять негатив по отношению к Месси, и ПСЖ пришлось заблокировать 450 зрителям доступ на стадион.

«Как болельщик «Барсы», был бы рад приезду Месси»

После ухода Месси из ПСЖ всех, похоже, ждёт увлекательный сериал с поиском им нового клуба. В настоящий момент, судя по информации СМИ, на чемпиона мира претендуют три коллектива. Первый — ставшая родной «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави в ходе сезона неоднократно заявлял, что рассчитывает на возвращение легенды. В преддверии матча с «Сельтой» он в очередной раз сделал это.

«Я бы не сказал, что нервничаю. Я полон ожиданий, потому что говорил с Месси. Я был бы очень рад его возвращению. Однако это решение ему предстоит принять самостоятельно. Я пойму любой исход, но, как болельщик «Барсы», был бы рад его приезду», — цитирует специалиста ESPN.

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Чуть ранее о желании вернуть футболиста высказывались и в руководстве сине-гранатовых. Например, президент Жоан Лапорта подчеркнул, что аргентинец снова хочет выступать дома. А его заместитель Рафа Юсте заявил, что у этой чудесной истории должен быть счастливый конец.

Проблемы кроются в непростом финансовом положении «Барселоны». Она не может подписать контракт с нападающим, не избавившись от кого-то и не разгрузив зарплатную ведомость. Вдобавок в ближайшее время каталонцы должны согласовать с Ла Лигой двухлетний план по сокращению расходов. Как подчеркнул Хави, в настоящий момент коллектив живёт в режиме ожидания и, возможно, просто не может предложить соглашение аргентинцу.

По данным одного из местных СМИ, сам он, несмотря на все трудности, намерен вернуться и готов пойти на серьёзное понижение заработной платы, но рассчитывает в течение ближайшей недели получить конкретные сигналы. Первым шагом может стать как раз одобрение упомянутого плана Ла Лигой. При этом ранее инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что организация якобы связывалась с отцом и агентом футболиста Хорхе Месси и попросила дать время для решения соответствующего вопроса до 5 июня.

Не менее реальным вариантом видится продолжение карьеры в «Аль-Хиляле», о чём говорят с начала года. Этот клуб — один из самых именитых в Саудовской Аравии. В его активе 18 побед в первенстве страны и четыре титула обладателя Лиги чемпионов АФК. Подписание контракта с ним гарантированно поможет звезде заработать очень большие деньги.

По последней информации, в коллективе намерены заключить соглашение с нападающим 6 июня, чтобы подготовить все необходимые документы и получить время для презентации семикратного обладателя «Золотого мяча». Зарплата футболиста получится огромной. Так, один из источников называл сумму €300 млн в год, а другой — и вовсе по €600 млн в год при контракте на два года. Для сравнения: Роналду, предположительно, получает в «Аль-Насре» €200 млн.

При этом, как и в случае с португальцем, приглашение аргентинца — дело государственной важности. Власти намерены привлечь дополнительное внимание к стране за счёт самого популярного вида спорта и готовы платить большие деньги, чтобы снова дать возможность болельщикам наслаждаться противостоянием двух легенд. Так, по словам главы Федерации футбола Саудовской Аравии Яссера Аль-Мисехаля, приезд чемпиона мира завершил бы «большой скачок», который начался с приходом Криштиану. Тем более сюда может приехать и обладатель последнего «Золотого мяча» Карим Бензема.

Наконец, третий, не самый очевидный вариант — «Интер Майами». Если верить испанским журналистам, клуб из США не готов платить настолько астрономические суммы Месси. Якобы ему готовы предложить соглашение сроком на четыре года с зарплатой €50 млн в год.

В качестве одного из главных плюсов называется наличие у аргентинца дома в Майами, что существенно облегчит ему адаптацию. А L'Équipe вообще сообщил о возможной аренде форварда в «Барселону» на срок от шести до 18 месяцев в случае достижения договорённости. Отмечается, что коллективы совместно работают над сделкой, чтобы обойти финансовые препятствия.

А поклонники «Интер Майами» уже ждут аргентинца. В мае во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн» они скандировали его фамилию. Понять фанатов можно, ведь по степени значимости приезд семикратного обладателя «Золотого мяча» можно сравнить только с переходом Пеле в «Нью-Йорк Космос» в прошлом веке.