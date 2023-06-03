Президент ПСЖ рассказал о влиянии Месси на команду

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба.

«Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Видеть, как семикратный обладатель Золотого мяча в команде красно-синих и на стадионе «Парк де Пренс» выигрывает два чемпионата Франции подряд и вдохновляет наших молодых игроков, было удовольствием. Его вклад в ПСЖ и Первую лигу нельзя недооценить, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил Аль-Хелаифи.

Третьего июня клуб объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Аргентинец подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что ПСЖ опубликовал прощальное видео в честь ухода Месси.