ESPN удалил сообщение со словами Месси о прощании с ПСЖ

Сообщение ESPN со словами нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси об уходе из клуба оказалось недостоверным.

Издание опубликовало прощание аргентинца с ПСЖ, но позже удалило запись.

«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мною в Париже», — говорилось в сообщении.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.