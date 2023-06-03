ESPN удалил сообщение со словами Месси о прощании с ПСЖ
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Издание опубликовало прощание аргентинца с ПСЖ, но позже удалило запись.
«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мною в Париже», — говорилось в сообщении.
В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.