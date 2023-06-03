Sport.es: «Аль-Хиляль» хочет объявить о подписании контракта с Месси 6 июня

Испанские СМИ сообщили о дате перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Аравийский клуб намерен объявить о подписании контракта со звёздным аргентинцем 6 июня, сообщает Sport.es.

Чемпион мира подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

3 июня клуб объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба.