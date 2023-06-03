Sport.es: «Аль-Хиляль» хочет объявить о подписании контракта с Месси 6 июня
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Аравийский клуб намерен объявить о подписании контракта со звёздным аргентинцем 6 июня, сообщает Sport.es.
Чемпион мира подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
3 июня клуб объявил об уходе Месси по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба.