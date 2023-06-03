AS: Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба
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По информации AS, слово игрока отныне будет решающим в трансферной политике клуба. Руководство хочет окружить Роналду футболистами, которые ему нравятся.
30 декабря 2022 года португалец подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Роналду заявил, что ему было странно тренироваться в «Аль-Насре» ночью в Рамадан.