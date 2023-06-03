AS: Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду теперь может влиять на трансферные дела саудовского клуба.

По информации AS, слово игрока отныне будет решающим в трансферной политике клуба. Руководство хочет окружить Роналду футболистами, которые ему нравятся.

30 декабря 2022 года португалец подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду заявил, что ему было странно тренироваться в «Аль-Насре» ночью в Рамадан.