Роналду заявил, что ему было странно тренироваться в «Аль-Насре» ночью в Рамадан

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о странностях жизни в Саудовской Аравии.

«В Европе мы больше тренируемся утром, а здесь в Рамадан мы порой тренировались в 22:00 и даже ночью, что для меня очень странно. Да, это тяжело, но ничего такого», — цитирует Роналду Record.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, в полуфинале вылетел из Кубка страны и потерпел поражение в 1/2 финала Суперкубка страны.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.