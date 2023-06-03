Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роналду заявил, что ему было странно тренироваться в «Аль-Насре» ночью в Рамадан

Короткая ссылка
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о странностях жизни в Саудовской Аравии.
Роналду заявил, что ему было странно тренироваться в «Аль-Насре» ночью в Рамадан
  • Gettyimages.ru

«В Европе мы больше тренируемся утром, а здесь в Рамадан мы порой тренировались в 22:00 и даже ночью, что для меня очень странно. Да, это тяжело, но ничего такого», — цитирует Роналду Record.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, в полуфинале вылетел из Кубка страны и потерпел поражение в 1/2 финала Суперкубка страны.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить