Роналду о сезоне «Аль-Насра» без трофеев: настроен позитивно и верю, что всё изменится

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то всё возможно. Я действительно настроен позитивно и верю, что всё изменится и пойдёт в лучшем направлении», — цитирует Роналду пресса-служба клуба.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, в полуфинале вылетел из Кубка страны и потерпел поражение в 1/2 финала Суперкубка страны.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду сообщил, что останется в саудовском «Аль-Насре» в сезоне-2023/24.