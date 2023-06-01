Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон

Короткая ссылка
Нападающий Криштиану Роналду сообщил, что останется в саудовском «Аль-Насре» в сезоне-2023/24.
Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон
  • Gettyimages.ru

«Жизнь продолжается. И она складывается довольно хорошо. Жду больших игроков в чемпионате Саудовской Аравии. Если это произойдёт, турнир станет более привлекательным», — цитирует португальца в социальных сетях ESPN.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ждут трансфера Лионеля Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить