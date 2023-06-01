Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон

Нападающий Криштиану Роналду сообщил, что останется в саудовском «Аль-Насре» в сезоне-2023/24.

«Жизнь продолжается. И она складывается довольно хорошо. Жду больших игроков в чемпионате Саудовской Аравии. Если это произойдёт, турнир станет более привлекательным», — цитирует португальца в социальных сетях ESPN.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ждут трансфера Лионеля Месси.