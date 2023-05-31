В Саудовской Аравии ждут трансфера Месси

Президент футбольной ассоциации Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в чемпионат страны.

«У меня нет новостей. Нет сомнений, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это позволило бы нам завершить большой рывок, сделанный после прибытия к нам Роналду», — заявил он в эфире SSC News.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд за два года.