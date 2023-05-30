Footmercato: «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд за два года

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

Как сообщает Footmercato, отец футболиста, являющийся его агентом, предложение уже одобрил, но финальное слово в этом вопросе за игроком.

По информации источника, годовая зарплата футболиста составит €600 млн в год.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть ПСЖ.