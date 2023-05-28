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Романо: Месси принял решение покинуть ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение покинуть клуб.
Романо: Месси принял решение покинуть ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне аргентинец за ПСЖ забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

27 мая «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу. ПСЖ набрал 85 очков и за тур до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших соперников.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по количеству титулов в футболе.

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