Месси объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сообщил о своём уходе из клуба.

«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже», — сказал Месси в интервью ESPN.

Аргентинец подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.