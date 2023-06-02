Задача с двумя неизвестными: Бензема заявил о верности «Реалу», несмотря на слухи об отъезде в Саудовскую Аравию

По информации СМИ, Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Сообщается, что ему предложили контракт сроком на два года с зарплатой €400 млн. Мадридцы готовы к любому решению форварда, и уже, якобы, начали искать ему замену на трансферном рынке, а на воскресенье готовят пресс-конференцию, на которой, как предполагается, нападающий объявит о своём решении. Однако официальной информации по будущему футболиста пока нет. Сам он, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что сконцентрирован только на нынешней команде.

Карим Бензема в ближайшее время может покинуть «Реал» и отправиться вслед за Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Французу предложили контракт на два года с зарплатой €400 млн. И в данный момент, судя по сообщениям в различных СМИ, он пока не определился с тем, где продолжить спортивную карьеру.

Об интересе представителей Ближнего Востока к обладателю «Золотого мяча» стало известно 30 мая. Изначально называлась сумма €100 млн. в год. Но и она выглядят очень привлекательно. Поэтому неудивительно, что футболист решил посоветоваться по данному поводу с коллегами.

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Как пишут различные источники, он разговаривал по поводу возможного перехода с Криштиану, который, к слову, в четверг подтвердил, что остаётся в Саудовского Аравии ещё на сезон. Француза интересовали и футбольные вопросы, и быт в совершенно незнакомой стране. Посоветовался Бензема и с физиотерапевтом «Реала». Он обсудил, возможен ли переезд специалиста вместе с ним.

Изначально футболист нравился «Аль-Хилалю», но правительство ближневосточной страны решило, что Карим больше подходит «Аль-Иттихаду» — в том числе из-за вероисповедания. Также одним из факторов стало желание чиновников из Саудовской Аравии возродить соперничество между Лионелем Месси и Роналду. Для этого аргентинца хотят привести в «Аль-Хиляль».

После консультаций Карим, похоже, и правда, принял решение отправиться в Азию. Спортсмен даже уведомил руководство «Реала» о том, что не будет продлевать соглашение с мадридцами, рассчитанное до лета 2023 года. Перед одной из тренировок он встретился с президентом клуба Флорентино Пересом, а тот сообщил новость главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Мадридцы, безусловно, оказались не готовы к уходу одного из лидеров команды и экстренно начало искать замену французу. Как сообщает Foot Mercato, первоначальный план испанцев на трансферном рынке был сорван, и «Реал» приступил к изучению кандидатур форвардов, способных заменить Бензема. Среди них называются Харри Кейн, Роберто Фирмино, Виктор Осимхен и Хоселу. Причём, в клубе больше склоняются к последнему варианту. Футболист может перейти из «Эмпаньола» на правах аренды.

Не исключён и вариант с нападающим «Челси» Каем Хавертцем. Он лучший бомбардир лондонцев в этом сезоне, хотя забил лишь девять голов и сделал одну голевую передачу в 47 играх.

Утверждается, что «Реал» даже начал готовить проводы Бензема. Пресс-службу попросили поискать контент для социальных сетей, а также организовать пресс-конференцию, на которой Карим объявит об уходе из команды, за которую провёл 14 сезонов. Прощальную церемонию хотят устроить перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.

В то же время руководство мадридцев не теряет надежды уговорить Карима остаться хотя бы на один сезон. Сомневаются в целесообразности перехода и в окружении футболиста. И по информации местных журналистов, в этом вопросе также есть небольшие подвижки. Француз хочет попрощаться с «Реалом» на хорошей ноте и покинуть клуб «через парадную» дверь, поэтому может задержаться в Испании. В то же время от «Аль-Иттихада» пока так и не поступило официальное предложение.

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Все эти факторы привели к тому, что в четверг на пресс-конференции, организованной Marca, по случаю вручения футболисту награды «Легенда» Бензема ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

«Почему я должен говорить об этом? Я в мадридском «Реале». Реальность отличается от того, что говорят в интернете. Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в Мадриде. Поездки в Вальдебебас на тренировку — это не работа. В душе я наслаждаюсь Мадридом. Вчера, сегодня и завтра на тренировках», — заявил француз.

Так что уход Карима откладывается, как минимум, до воскресенья. И остаётся под большим вопросом. Интересно, что помимо Бензема и Месси, саудовцы хотят видеть у себя в чемпионате и Луку Модрича. Ему предложили контракт в €120 млн на три года, но хорват планирует продолжить карьеру в «Реале». Ещё после чемпионата мира в Катаре он договорился с руководством мадридцев о продлении своего соглашения ещё на сезон.