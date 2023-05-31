Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

AS: Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом»

Короткая ссылка
Нападающий «Реала» Карим Бензема близок к переходу в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» из Джидды.
AS: Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом»
  • Gettyimages.ru

По информации AS, стороны близки к заключению соглашения. Контракт будет подписан на два года, зарплата футболиста составит €100 млн в год без учёта налогов.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет препятствовать уходу Бензема в саудовский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить