AS: Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема близок к переходу в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» из Джидды.

По информации AS, стороны близки к заключению соглашения. Контракт будет подписан на два года, зарплата футболиста составит €100 млн в год без учёта налогов.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет препятствовать уходу Бензема в саудовский клуб.